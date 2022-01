Hace ya algo más de dos semanas desde que se puso fin a las navidades y se volvió por completo a la rutina. Esos días puntuales de las fechas estivales intentamos no pasarnos, pero al final tanta comida y bebida en la mesa acaba pasándonos factura, cada español engorda entre 3 y 5 kilos en esas fechas. Por eso mismo uno de los principales propósitos de año nuevo, en general, es hacer más deporte para ponernos en forma y perder ese peso que hemos cogido durante las navidades. No obstante, si eres uno de esos en los que enero no solo se le hace cuesta arriba por la parte económica, también porque no hay cambios en el peso, lo cierto es que existe una explicación científica.