La tercera dosis no está sentando excesivamente bien . Y según va disminuyendo la edad de inoculación, la reacción adversa es mayor, aunque siempre enmarcada dentro de la levedad. "Yo estuve con 38 de fiebre y cansadísima durante varios días. Además, tuve el brazo muy dolorido y la zona enrojecida durante cuatro o cinco días. Nada grave, pero para ser una vacuna, en fin… ", nos cuenta Ana, de 53 años.

Esther vivió una situación similar. Con unos años más, 65, fue la primera vez que recuerda tener que cancelar reuniones de trabajo. "No suelo ponerme nunca mala, no había faltado al trabajo por enfermedad nunca, y el día después de vacunarme no podía ni levantarme de la cama, estaba muy débil con un mal cuerpo tremendo", asegura.