Desde que ómicron se convirtió en el 'amigo invisible' de estas Navidades, las cifras de contagios de COVID-19 no han hecho más que subir. Ayer mismo, la incidencia acumulada se mantenía por encima de los 3.300 casos, según datos oficiales. ¿Es ómicron una buena noticia? La sangría de contagios no lo es per se, pero parece que sí, que ómicron sí lo es. ¿Es esto el fin de la pandemia? Ni por asomo: ayer mismo lo advertía el director de la OMS, Tedros Adhanom, frenando el júbilo generalizado a raíz del aumento de la inmunización. Lo que sí seguimos teniendo son dudas respecto a algunas particularidades de esta pandemia. Y una de ellas, en vista del crecimiento exponencial de los contagios, está carcomiendo la conciencia a más de uno.