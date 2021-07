Por fin ha llegado el mes de julio , que huele a vacaciones, que huele a verano. Después de este año pandémico, que parecía que iba a ser mejor que el pasado, pero hasta hace un par de meses no lo ha sido, la aceleración del ritmo de vacunación ha abierto la puerta a la esperanza y, también, a los viajes. Si estás en los 50, vivas en la comunidad que vivas, estarás a punto de recibir tu segunda dosis y si ya la tienes, tus hijos contarán los días para ponerse su primer pinchazo. En el tetrix que vamos a hacer la mayoría de los españoles para poder vacunarnos y a la vez disfrutar de unos días de descanso, nos viene a la cabeza una pregunta: si queremos irnos a un destino en el que piden PCR negativa y me la hago justo después de ponerme la inyección, ¿podría dar un falso positivo? Te lo explicamos.

La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas ha publicado un documento en el que concluye que, en los test diagnósticos, es decir, en los de antígenos y en las PCR, no es posible este falso negativo después de vacunarse, sin embargo, sí puede suceder cuando nos enfrentamos a una prueba serológica o de anticuerpos. ¿Por qué ocurre esto? ¿ en qué se diferencian ? Pues bien, las primeras recogen muestras en la que se estudia o bien el material genético o la presencia del virus en las mucosas, mientras que las segundas buscan los anticuerpos de defensa que generamos contra el virus cuando nos hemos contagiado.

"Ninguna de las vacunas anti-COVID 19 permite que el material que se introduce en el lugar de la inyección alcance la mucosa nasofaríngea . Eso significa que, si tras haber sido vacunado, se obtiene un resultado positivo en una PCR o en un test de antígenos es porque estás contagiado con el virus SARS CoV-2, no a causa de la vacuna, sino un verdadero positivo" , explica la OCU basándose en el documento.

Los fármacos disponibles actualmente en la Unión Europea son o bien de ARN Mensajero, como es el caso de Pfizer y Moderna, o de genes insertados en el vector viral que producen la proteína S, como Astrazeneca y Janssen. Ni unos ni otros alcanzan la vía respiratoria por lo que no podrán ser detectados en la mucosa que es lo que se extrae al realizar una PCR o un test de antígenos que son los que solicitan los gobiernos para llegar a sus regiones si no tienes la pauta completa o no han pasado 14 días desde que te inocularon la segunda dosis.