Para el experto, resulta clave entender que ambos fenómenos no tienen porqué ir de la mano siempre. O dicho de otra forma: la depresión no es la única causa del suicidio ni tampoco condición sine qua non para que termine ocurriendo. "No son parejas de baile indispensables", resume Suelves. "El suicidio es un fenómeno complejo que afecta a personas de todas las edades, especialmente a partir de la adolescencia. No solo depende de la depresión: también aparece por problemas médicos, acoso en las relaciones sociales, abuso de sustancias, psicosis… Y tiene que ver con aspectos como el apoyo social".