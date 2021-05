Sanidad permitirá vacunarse de forma voluntaria con Astrazeneca a los menores de 60 que prefieran no mezclar

Óscar, de 47 años, está en esa situación y prefiere que no le pongan Pfizer en el segundo pinchazo

Madrid, Galicia, Murcia o Andalucía prefieren completar la pauta con el mismo el mismo preparado

Un millón y medio de españoles han salido hoy de dudas. Todos ellos trabajadores esenciales menores de 60 años a los que se les vacunó con Astrazeneca y, tras los casos de trombos, se paralizó el suministro de su segunda dosis. Sanidad ha propuesto a las comunidades que a este limbo de ciudadanos se les administre la fórmula de Pfizer para completar la pauta, basándose en los resultados del estudio elaborado por el Instituto de Salud Carlos III, que asegura que mezclar ambas vacunas es seguro y eficaz, ya que genera anticuerpos y no tiene excesivos efectos adversos. Una decisión que no contenta a todos.

Diversidad de opiniones

Óscar tiene 47 años y es profesor en un instituto público de Toledo. Le pusieron la primera dosis de Astrazeneca el día cinco de marzo en el hospital de la ciudad, apenas diez días después, se paralizó el uso de este suero en su grupo de edad. Pese a los efectos secundarios que se han encontrado en este preparado, él tiene claro que prefiere ponerse una segunda dosis con el mismo. "El estudio español se ha hecho en un mes y después de escuchar la recomendación de las instituciones europeas, así como de muchos expertos, no me hace ninguna gracia que ahora me pongan una inyección con Pfizer. Tras la primera dosis de Astra, prefiero que siga siendo la misma", nos cuenta en una conversación telefónica.

El caso de Óscar no es algo aislado, es más, ni las propias autonomías se ponen de acuerdo. Escudero, el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, afirmaba esta misma mañana que el Gobierno regional iba a defender en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado este miércoles que se administre la segunda dosis de Astrazeneca y no de Pfizer para los menores de 60. Lo hace amparándose en lo dicho por la Agencia Europea del Medicamento que recomienda completar la pauta con la misma fórmula. Junto a ella Galicia, Murcia o Andalucía defenderán lo propio.

Además de lo expuesto por la EMA, estas autonomías se basan en los resultados del estudio británico Com-Cov, que se presentó hace apenas una semana y que mostraba cómo los efectos adversos al mezclar soluciones se multiplicaban y, en algunos casos, como en el de los episodios febriles, se llegaban a triplicar, sin dejar claro, además, si su efectividad se veía afectada, aumentando o disminuyendo.

¿Qué pasa si, como a Óscar, no me hace gracia mezclar preparados?

Óscar solo quiere completar su pauta, sentirse totalmente protegido y dejar de sentirse dentro de un experimento. "Desde el día después de mi inyección estoy soliviantado, no he tenido ni un día tranquilo, me tocaría la segunda dosis en un par de semanas y quiero completarla ya, con la misma, y olvidarme. No son conscientes de lo que nos están haciendo pasar", explica con pesadez.

Después de las incógnitas de los últimos días, Óscar parece que podrá cumplir su deseo. Tras tensos debates en el Consejo Interterritorial celebrado ayer, Sanidad consultará al Comité de Bioética de España si es aceptable que los menores de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca pueden tomar esta decisión o si, por el contrario, deben seguir la recomendación del Ministerio de Sanidad y combinan medicamentos diferentes, es decir optan por Pfizer.

Ni comunidades ni expertos se ponen de acuerdo en qué es mejor y la ministra, Carolina Darias, aseguró que "se va a abrir esta posibilidad. Creo que es importante esta decisión, una de las más difíciles que hemos tenido que abordar. Pero creo que es la buena", aseveró al terminar el encuentro. El ministerio de Sanidad recuerda que "que todas las vacunas son seguras y eficaces y que es importante que la población se vacune para alcanzar la mayor inmunidad posible en el menor plazo posible" y recalca que países como Alemania, Francia, Portugal, Suecia y Finlandia también han optado por esta pauta mixta.

Entro los detractores más fuertes a la combinación de laboratorios estaba la Comunidad de Madrid que mostró su rechazo a la veracidad del estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III. La región argumenta que "es imposible medir efectos secundarios con una muestra tan pequeña (600 personas)". Además, han pedido que, si un ciudadano finalmente recibe Pfizer, firme un consentimiento informado.

Lo que dicen los médicos españoles