Los cambios en la estrategia de vacunación no dejan de sucederse . La Comisión de Salud Pública recomienda ahora que las personas que hayan pasado la covid-19 esperen cinco meses para administrarse la dosis de refuerzo . Hasta ahora, el tiempo que debía transcurrir entre la infección y la tercera dosis, era de solo cuatro semanas, algo con lo que los imunólogos no estaban especialmente conformes ya que muchos apuntaron que podía ser incluso contraproducente para el organismo.

Como ya llevamos casi dos años viendo, todo lo relacionado con el virus es una especie de prueba error. A medida que se va sabiendo más, se van modificando las estrategias con el objetivo de ir apurando cada vez más los tiempos y así ir obteniendo mejores diagnósticos y tratamientos. " No hay que asustarse porque los criterios vayan cambiando, vamos aprendiendo cada vez más y lo que se pretende es lograr la mayor protección", ha explicado el doctor Vicente Larraga, investigador del CSIC, en el programa de AR.

No obstante, y pese a que esta sea la recomendación actual, la citación estará abierta para el ciudadano desde las cuatro semanas después de pasar la enfermedad , siempre y cuando hayan pasado seis meses desde que se administró la pauta completa. " Si se esperan más semanas la respuesta es mejor, antes cuatro semanas era el mínimo, por eso se ha optado por alargarlo", apunta.

Que la respuesta sea mejor no significa que exista ningún tipo de peligro para aquellos que se la pusieron con solo un mes de diferencia. Es muy importante entender eso. "A las personas que se han vacunado no les va a pasar nada, no existe ningún tipo de contraindicación".