Antonio Prieto, urólogo y presidente de ANCAP, ha sido el primero en poner en valor la importancia de dar visibilidad al cáncer de próstata con datos a partir del informe 'Cifras del cáncer en España' que elabora la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Según ha señalado Prieto, actualmente en España existen alrededor de 260.000 hombres diagnosticados con este tumor, dato al que cada año se le suman unos 35.000 hombres más. No obstante, también ha recalcado que cada año mueren en España unos 5.000 hombres por este cáncer .

A partir de aquí, Prieto pone en valor la necesidad de visibilizar el primer cáncer en prevalencia en hombres y que no es tan conocido como otros, "el hombre no habla de él porque es un tumor que se supone que afecta a su virilidad y a su masculinidad", dice. Pese a ello, no es el más mortal, es el tercero, por detrás del de pulmón y el colorrectal.