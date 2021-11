Evidentemente hay que tener en cuenta cómo de severo ha sido el ictus y qué posibilidades vemos para recuperarse. La edad no tiene por qué ser, a priori, un factor que nos diagnostica que esa persona ya no va a volver, por ejemplo, a caminar o a hablar. Además, como comentaba antes, normalmente los ictus son más frecuentes en personas mayores porque están asociados a determinados síndromes envejecimiento y es un sector de la sociedad al que no podemos desahuciar porque cada vez vivimos más y necesitamos tener una mejor calidad de vida. No deberíamos dejarlos en una silla de ruedas para siempre.