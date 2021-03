Más polen, más infección

Primavera de 2020, momento en el que la pandemia paralizó el mundo entero. Esto ha sido lo que ha llevado a un equipo de investigadores de la Universidad Técnica de Múnich (TUM) y el Helmholtz Zentrum München a realizar un estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, sobre la posible relación del polen en los contagios por covid-19. En total, el estudio contó con 154 investigadores que analizaron datos de 130 estaciones de 31 países de todos los continentes. En efecto, tras meses de investigación consiguieron demostrar que la presencia de mucho polen en el aire provoca un aumento en las tasas de infección del coronavirus.