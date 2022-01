Mejor trato, menos rentables: residencias de menos de 50 plazas, la nueva propuesta que escuece a los empresarios

La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Cinta Pascual, se ha manifestado "radicalmente en contra" de la propuesta porque "la medida del centro no tiene nada que ver con la calidad que se presta. Puede tener la misma calidad asistencial, sanitaria y hotelera una residencia de 100 plazas que una de 25 plazas. "No estamos de acuerdo en reducir el número de plazas de los centros, y no creo que los autores del borrador hayan reflexionado respecto el incremento de costes que esto significará, por no hablar de la viabilidad de muchos proyectos empresariales que están sosteniendo un sector claramente infrafinanciado", subraya la presidenta de esta patronal.