El miedo de investigadores y la OMS: claves para entender el riesgo de una mala vacuna o una reacción grave

Para empezar, no todas las vacunas son iguales y, por tanto, sus efectos secundarios , tampoco. En el caso del virus de la gripe, a pesar de que cada año la vacuna se modifica dependiendo de la cepa predominante, estos síntomas asociados son muy conocidos: "reacciones leves o moderadas en el punto de inyección, o una fiebre transitoria general. Ocasionalmente causa alergia a algún componente del huevo , que es donde se crece este virus en grandes cantidades antes de inactivarlo y prepararlo como vacuna. Con muy poca frecuencia (1,26 por 100.000 años‐ persona) causa un síndrome severo de Guillain‐Barré ", explica Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del CSIC y miembro de la Sociedad Española de Inmunología (SEI).

Las reacciones más graves

Al margen de los efectos adversos relacionados con la estimulación del sistema inmunitario (fiebre leve, cansancio...), también, en algunos casos, se pueden producir reacciones más preocupantes. "Los efectos de las vacunas pueden ser de cualquier tipo, incluidos graves. En el pasado alguna causaba incluso mortalidad a muy bajo nivel pero ya no están autorizadas vacunas de ese tipo. Son tan diversos pero tan infrecuentes que en general no se puede predecir, ni de qué tipo puede ser, ni a qué población puede afectar, cuando se está investigando, desarrollando, produciendo y testando en ensayos clínicos un nuevo candidato vacunal. Hay reacciones muy poco frecuentes pero más graves, como reacciones alérgicas severas, urticarias y reacciones en la piel, trastornos neurológicos, etc.", explica Margarita del Val.