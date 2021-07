Israel se convirtió en uno de los países más protegidos del mundo contra el virus, pero ahora Delta lo pone en jaque. Actualmente, el 85% de la población adulta está vacunada y los que no lo están es porque no desean hacerlo. En plena época estival y a tres meses de que comiencen las clases presenciales en las aulas, e l país se centra en la vacunación de jóvenes de entre 12 y 16 años, a la vez que lucha contra una variante que reduce la efectividad de la vacuna del 95 al 64% . Ante esta situación, la farmacéutica asegura que un tercer pinchazo proporciona niveles de anticuerpos neutralizantes entre cinco y diez veces más altos cuando se administra seis meses después de la segunda.

En España, la solicitud de Pfizer de requerir un tercer pinchazo parece no haber encontrado el respaldo de los científicos. Marcos López hoyos, el presidente de la sociedad española de Inmunología, asegura que, para la población general, y a día de hoy, todavía no hay evidencia de que la tercera dosis sea efectiva y advierte que las vacunas están protegiendo a la población a pesar de las variantes. Por eso pide a los ciudadanos tranquilidad y recuerda que, aunque la incidencia está disparada por los jóvenes, las hospitalizaciones se mantienen muy bajas y van subiendo poco a poco.

Una postura similar tiene Isabel Sola, la directora del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de biotecnología, que ha asegurado RTVE que, ahora mismo, no hay información sólida como para suponer que la inmunidad va a ser insuficiente y que lo que se está viendo, más de seis meses después de que se haya comenzado a vacunar, es que los niveles de protección entre los inmunizados siguen siendo muy buenos. No obstante, no descarta que haya nichos de población como la gente inmunodeprimida o de mucha edad en los que probablemente la vacuna no induzca una respuesta adecuada y en esos casos sí que habrá que plantearse la tercera dosis.