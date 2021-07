Desde que se apruebe la norma en las farmacias españolas se podrá comprar tanto test de antígenos como de anticuerpos. Los primeros permiten detectar si en ese instante una persona está infectada con el virus, aunque hay que puntualizar que su fiabilidad es menor que la de una PCR , en especial si no existen síntomas de la covid-19. Por eso mismo, muchos expertos piden cautela ante estas pruebas, pues un resultado negativo no significa abandonar las medidas de protección .

Los resultados de un test de antígenos puede obtenerse en poco tiempo, en unos 15-30 minutos. En caso de que la prueba salga positiva, aparecerá una línea tanto en el marcador T como en el C. No obstante, si es negativa solo se marcará la línea C. Hay que tener en cuenta que si la C no es visible perfectamente, es probable que la prueba sea defectuosa y no sea válida.