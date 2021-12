Ponerse enfermo realmente no afectó al espíritu de Ben. Durante sus hospitalizaciones cada vez más frecuentes se desconectaba la vía intravenosa, se ponía un abrigo sobre su pijama y sorprendía a sus amigos con su continuo ingenio y encanto. Lamentablemente nos dejó a todos en agosto de 1994. Lo que daría por escuchar su voz diciendo: 'Me gustaría darte un beso, pero acabo de lavarme el pelo' una vez más. Descansa en paz, mejor amigo". - por Graham Payne.

Recibí la noticia de su fallecimiento por medio de un miembro de la familia, pero no me dijeron cuándo había muerto, creo que a principios de la década de 2000. Sobreviví y he estado viviendo con el VIH durante casi 30 años. Todavía me duele cuando echo la vista atrás y recuerdo a todos los que perdimos en esos años. Muchas gracias por mantener viva su memoria". - por Elena.