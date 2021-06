Rafa Sánchez, exlíder de La Unión: "Estuve dos años en la heroína y fue como bajar a los infiernos"

Hablamos con el músico, exlíder de La Unión, sobre su momento actual

El 26 de junio comienza su gira 'El lobo hombre' en La Riviera de Madrid, donde presenta su primer proyecto en solitario tras 36 años tocando con el grupo

A sus 59 años, está viviendo también primeras veces más allá de lo musical: "nunca antes había ido de la mano por la calle con un chico"

Dice Rafa Sánchez a través de la pantalla de Zoom desde el salón de su casa, que en su familia, cuando se llega a los 50, algo pasa. "De repente nos da un 'siquitiqui' en la cabeza, pensamos que hemos vivido media vida, miramos a las otra media que nos queda y rompemos con todo. Mi padre rompió con mi madre, mis hermanos con sus esposas… Es algo que yo les eché en cara en su momento y me ha acabado pasado a mí también". En su caso, con 59, la ruptura más sonada ha sido con la que fuera su banda durante 36 años, La Unión, separándose de Luis Bolín y Mariano Martínez. Y también en el amor: unos años atrás terminó con el novio con el que convivió durante un cuarto de siglo y ahora, en un relación que dura ya cuatro años, está experimentando primeras veces: "nunca antes había ido de la mano por la calle con un chico".

Hablamos con él días antes de comenzar su gira 'El lobo hombre', que arranca en La Riviera de Madrid el 26 de junio y en la que presenta su nueva forma de estar en el mundo y en la música: un proyecto en solitario y con canciones que hablan de una forma más clara y directa de quién es el vocalista.

P. En mayo de 2020, en pleno confinamiento, anunciaste la disolución de La Unión tras 36 años de carrera, ¿por qué decides tomar este camino en solitario?

R. "Ahora tengo un poco más de libertad para elegir situaciones y sentimientos a la hora de escribir las letras. Cuando estaba con la banda sí tenía en cuenta cómo lo veían ellos en ese momento. Pero en esencia tampoco va a cambiar nada porque prácticamente el 99,9% de las letras de La Unión las he hecho yo. O sea, que puede que no haya tanta restricción a la hora de hablar de ciertos temas, pero la dinámica va a ser bastante parecida a como venía siendo".

P. ¿Qué temas son esos con los que no va a haber tanta restricción?

R. "Por ejemplo, en el single 'Vístete Princesa' hablo de un colectivo de chicas de 40 para arriba que ya están separadas y empiezan a ser invisibles para los chicos de su quinta y acaban moviéndose con grupos con los que yo me muevo. Grupos gays con los que vienen chicas y además son muy bien tratadas. Y aparte, en el mundo gay yo creo que hay mucho interés por la moda, por estar al día. Y esas chicas de repente recuperan su autoestima, volver a subirse a 15 centímetros de tacón, ponerse guapas. Eso es una temática. Y otra es que, aunque en las letras de La Unión sí había algunas con un cierto enfoque gay, siempre acabábamos hablando en neutro. No hablaba con género. Y en este disco sí. Ya claramente hablo de una relación chico-chico. Cosa que no hice antes por respeto al resto de la banda, que ellos no eran gays".

P. ¿Te sientes liberado al haber hablado abiertamente de tu homosexualidad?

R. "Sí, creo que ahora es el momento de hacerlo y de hacerlo tranquilamente. De hecho, salir del armario, a nivel medios de comunicación lo hice ya hace como unos 10 años, a través de una entrevista que me hicieron en la revista Shangay. Pero bueno, nunca lo he utilizado como una promoción o como noticia. Sino más bien pensando en aquellos chicos y chicas que viven en núcleos más cerrados; que no son como Madrid, Barcelona o una gran capital española. Sino que viven en sitios donde están más controlados y para que no se sintieran como raros. Esta ha sido mi intención a la hora de salir del armario medios de comunicación.

P. Los referentes públicos y en la cultura mainstream juegan un papel importante

R. "Creo que es importante. Gente popular pues que acabe siendo… hacerse visible, ¿no? Yo creo que el siguiente paso ya es los futbolistas. El día que salgan los futbolistas del armario estaremos ya".

Mi intención saliendo del armario en medios de comunicación fue conseguir que algunos chicos se sientan menos raros. El día que salgan los futbolistas ya estaremos

P. Ahora que está habiendo avance en la investigación contra el VIH, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo viviste en los 80?

R. "Mi primera relación la tuve en el 89, que ya no eran los principios del VIH, que era una sentencia de muerte. Ya empezaba a haber tratamientos. Lo que sí creo que era importante es que empezó a haber información. El hecho de protegerse, de usar preservativos. Porque al principio no se sabía ni cómo se transmitía, si era una enfermedad solo de gays… Tuve la suerte de estar ya mucho más informado que todos aquellos que en los años 70 empezaron a tener síntomas. Pero con todo y con eso y haciendo semejanza con el covid, para el VIH y después de tantos años de investigación no existe una vacuna que te proteja. Cosa que me hace dudar un poco de las vacunas actuales, que sin haber testado estén ya en la calle de una manera tan fácil.

P. ¿No te has vacunado entonces?

R. "Sí sí, ya me he puesto una. Pero he tenido un sabor agridulce a la hora de que el gobierno me haga decidir a mí de qué marca me pongo la segunda dosis. Yo no tengo ni idea de qué marca me viene mejor. Y aparte veo que están dando papeles firmando consentimientos haciéndote tú responsable de tus decisiones. Cuando es un poco una medida forzada. La verdad es que estoy un poco enfadado por cómo se está llevando ese tema".

P. ¿Lo has consultado con algún médico?

(Niega con la cabeza).

P. Te criaste en el centro de Madrid, en Lavapiés. ¿Qué recuerdos tienes de La Movida madrileña? ¿Algo de lo que te arrepientas?

R. "Me crié en Lavapiés hasta los 11 años y todavía no estaba La Movida. La viví primero como público. En el festival de Canito no estuve, pero en el primero que se hizo, el festival de Arquitectura, ahí si estuve viendo a bandas como Nacha Pop, Alaska y los Pegamoides, también estabas Mamá. A veces me echo las manos a la cabeza diciendo: '¿en las manos de qué loco he dejado mi cuerpo?'. Ha habido muchas cosas muy extremas, muy al límite. Pero creo que tanto yo como la gente de mi grupo hemos tenido una cosa que creo que ha sido la que nos ha mantenido vivos y es la mesura. Sí hemos tomado de todo, pero no de una manera salvaje. Sí, he probado de todo y no me arrepiento, creo que también te da una forma de ver las cosas diferente. De algunas sí me arrepiento. Estuve dos años en heroína y realmente fue bajar a los infiernos. Pero del resto, todas las cosas que he tomado creo que han aportado algo a la hora de crear mi personalidad.

P. Coincidiste en lo artístico y en los personal con Miguel Bosé cuando los dos erais muy conocidos pero ninguno había reconocido públicamente su homosexualidad

R. "Nunca he sido novio de Miguel, he sido muy buen amigo. Realmente él tenía novio y yo me hice novio de un amigo de Miguel, Pepe Puig. La verdad es que a Miguel le adoro. Fíjate, es de las pocas personas con las cuales me he encontrado fingido, porque tiene tal magnetismo, que cuando he estado con él (sobre todo en los principios), intentaba ser gracioso, interesante, impresionar. Me notaba fingido. Miguel es un personaje muy especial, tiene magnetismo, es muy altruista, y la verdad es que me da mucha pena tal y como le están tratando últimamente porque he visto comentarios sin ningún sentido. Alguna que decía que estaba equivocado en lo que decía [respecto al covid] porque estaba gordo. Cosas muy absurdas y la verdad es que me da mucha pena lo que se han pasado ciertos medios y mucha gente con él".

P. ¿Viste la entrevista que le hizo Jordi Évole?

R. "Sí. Ni me gustó Miguel ni me gustó Jordi. Jordi me pareció que le hizo una encerrona a Miguel con las preguntas. Incluso, tal y como comenzaba la entrevista, estaba claro que no iba a coincidir en su opinión, desde el principio. Y luego Miguel creo que no supo defender bien su postura. Podría haber hablado de un montón de científicos que se les considera negacionistas pero que son biólogos, médicos, científicos, abogados… que podía haberlos puesto para defender su postura. No me gustó ni Miguel ni Jordi, ninguno de los dos. Me pareció una entrevista bastante basura".

A los casi 50 estoy disfrutando de un sexo muy libre, muy imaginativo. Me encuentro muy bien, como un pequeño adolescente

P. ¿Cómo estás viviendo la madurez?

R. "Me encuentro muy bien. He descubierto que con la barba, aparte de quitarme la papada, puedo elegir la cantidad de mentón que me apetece (risas). Me encuentro muy bien físicamente. Incluso el hecho de haber acabado con la banda me da un aire de libertad que hacía tiempo que no sentía. En cuanto al amor me siento como un adolescente. Tuve una relación muy larga, durante 25 años y ahora llevo cuatro con mi pareja, muy bien".

P. ¿Qué ha cambiado en las relaciones?

R. "Siempre me ha gustado gente mayor que yo, aunque ahora, como soy ya mayor, son de mi edad los que me gustan. Pero los que me gustaban antes son una generación anterior a la mía que tenía muchos prejuicios a la hora de mostrarse natural al tener sexo. Tenían muchos problemas, yo creo que morales, religiosos… sobre los papeles que puede tener cada uno en una relación. Y hoy por hoy, con la persona que estoy, estoy disfrutando de un sexo muy libre, muy imaginativo, y a ese nivel me encuentro muy bien, como un pequeño adolescente. De hecho, nunca había ido de la mano por la calle con un chico, y con mi pareja lo hago de una manera muy natural. Y también, un poco vivir tu 'Pretty Woman', especial, el hecho de poder decir 'te quiero' y que se te llene la boca de 'te quiero' y decir cosas bonitas.

Cosas que anteriormente no había hecho, no porque no las sintiera sino porque me daba un poco de vergüenza mostrarme de esa manera. He hecho otra canción que se llama 'La canción más cursi' y que habla justamente de eso: nunca he ido de la mano por la calle hasta que te conocí, y digo cosas como 'te quiero, bombón'. Como dice la canción: 'vuelve el amor, a correr por mis venas…".

