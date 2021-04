Si tienes entre 50 y 59 años serás el próximo en vacunarte: ¿cuándo te toca y con qué suero?

Vacunas de ARN mensajero

El Ministerio de Sanidad continúa bloqueando el uso de Astrazeneca para menores de 60 años, por lo que el suero de Oxford no será utilizado en esta franja de edad, ni quiera en aquellos que, por su puesto laboral, recibieron la primera dosis (pese a que la Agencia Europea del Medicamento sí recomienda completar el proceso en estos casos). Por lo tanto, e ntre los 50 y los 59 años se administrarán las dos fórmulas de ARN mensajero, Pfizer y Moderna.

El compromiso de Pfizer es mandar 1,7 millones de dosis semanales a nuestro país y, los planes del Gobierno son, según incrementen su fabricación, adquirir más viales para acelerar el ritmo de vacunación de cara al objetivo de la inmunidad de rebaño en agosto. Pese a que todavía no hay un comunicado oficial al respecto, -Fernando Simón sigue centrándose en conseguir que la totalidad de los mayores de 60 estés protegidos-, se espera que Janssen, ahora empleada para lo de entre 70 y 79 años, también se pueda utilizar en el grupo de entre 50 y 59, ya que no hay ninguna recomendación específica para no hacerlo.