Se considera que has tenido un contacto estrecho con una persona si has estado con ella a menos de dos metros, sin mascarilla y durante más de 15 minutos (desde 48 horas antes de que inicie los síntomas o se realice la prueba diagnóstica). Hasta ahora, la norma del Ministerio de Sanidad establece que debes quedarte en casa durante diez días desde que la viste por última vez y guardando todas las medidas higiénico-sanitarias. Sin embargo, hay una excepción. El Gobierno exime de guardar cuarentena a aquellas que han superado la enfermedad en los últimos seis meses. Pero ¿qué pasa con los que han sido vacunados en este mismo plazo? Te lo explicamos.

¿Por cuánto tiempo me puedo ahorrar la cuarentena?

La inmunidad frente a la covid se consigue 15 días después de administrar la segunda dosis o tres semanas después, si hablamos de inyecciones de una sola. Lo que todavía no está claro, debido a que los estudios sobre el terreno son limitados y reducidos de momento a Israel, es si todos los cuerpos reaccionan. "Habrá individuos donde la vacunación no funcione. Pero como no estamos midiendo la respuesta inmune en todas las personas que se han vacunado debemos mantenernos prudentes porque es posible que algunos vacunados puedan contagiar e infectarse", explica a Infosalus la doctora Yvelise Barrios, vocal de la Junta directiva de la Sociedad Española de Inmunología (SEI).