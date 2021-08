Ya es un año y medio el que la población de todo el planeta lleva sumida en la pandemia provocada por la covid-19 y las medidas de seguridad con las que convivimos para evitar la propagación de contagios, unas medidas suavizadas con el avance del proceso de vacunación. Pero pese a la relajación, hay que seguir atentos a las variantes del virus que surgen. Todavía con la delta acechando la curva de contagios, ahora comienza a preocupar la lambda , surgida en agosto del año pasado en Perú pero que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha declarado de interés hasta el pasado 14 de junio.

Por el momento no se ha pasado a declararla como variante de preocupación, como la delta, la británica o la sudafricana, porque no ha demostrado una gran transmisibilidad pese a que su presencia ha crecido en Chile y ya está en activo en más de 40 países, entre ellos España, donde según la base de datos GISAID se han contabilizado un total de 130 casos de esta variante.

Por su parte, en el informe de julio del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) sobre el estado de las variantes de la covid-19, expone que se "ha detectado de manera puntual, por debajo del 1%" , aunque también señalaba que se había detectado en varios brotes en Cantabria. En cuanto a los síntomas , los casos en el mundo que se han reportado indican que no varían frene a otras cepas anteriores, con la fiebre, el dolor de cabeza o la pérdida de gusto y olfato como los principales.

Pese a que ahora mismo no es, ni de lejos, la variante predominante, no está de más tener un ojo puesto en ella, pues las primeras investigaciones sobre lambda apuntan a que no solo es bastante infecciosa, también muy resistente a las vacunas que ahora mismo se están inoculando en los países para conseguir la inmunidad frente al virus. Esto es lo que dice el estudio realizado por investigadores japoneses, aunque aún falta que el trabajo sea revisado por pares y un análisis más exhaustivo sobre la verdadera efectividad de los sueros sobre ella.