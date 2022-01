El virólogo asesor de Europa, sobre el futuro de la pandemia: "Habrá una explosión de contagios cada invierno"

El virólogo, toda una eminencia, uno de los de los descubridores del ébola en 1976 y experto en investigación sobre el VIH, asegura que el tema de gripalizar la pandemia no anda desencaminado, aunque haya que buscar la fórmula exacta para hacerlo. " Cuando hablamos de que el virus será endémico, esto es, que estará en todas partes, pero con menos riesgo . Yo creo que cada invierno habrá una explosión de contagios e inevitablemente, habrá que tomar medidas, como una vacunación anual”, reflexiona.

Como pasa con las enfermedades estacionales, cree que las primaveras y veranos "involucrarán menos problemas relacionados con el covid , siempre que no haya nuevas variantes" y que, aunque espera que para el verano de 2022 "estemos bastante tranquilos", habrá que prepararse para el invierno próximo que podrá traer consigo los mismos problemas que estamos viviendo ahora.

Por eso mismo invita a la población a no relajarse y perderle el respeto a la enfermedad. "Me alegro de haber tenido corona y no ébola, ayer leí un estudio científico que concluyó que tienes un 30% de posibilidades de morir si terminas en un hospital británico con COVID-19", comentó en una entrevista ironizando sobre uno de sus mayores descubrimientos científicos.