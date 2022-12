Lo primero es explicar que la frase “sin azúcares añadidos” de la que presumen muchos envases es una declaración regulada , que significa que “no se ha añadido al producto ningún monosacárido o disacárido, ni ningún alimento utilizado por sus propiedades edulcorantes”. Esto quiere decir que en la elaboración no se ha incorporado glucosa, sacarosa o un alimento dulce en sí mismo como por ejemplo pasta de dátil, miel o zumo de manzana.

A partir de esta norma, los fabricantes siguen añadiendo estos ingredientes que endulzan. Sin embargo, en la letra pequeña del envase argumentan que su finalidad es aportar sabor y textura, pero no edulcorar y así cumplen con la legislación.

Por otra parte, los alimentos procesados añaden otra frase que es “sin azúcares”. En este caso supone que contiene como máximo 0,5 gramos de azúcares simples por cada 100 gramos. Ciertos alimentos contienen azúcares de manera natural y no se han incorporado a parte. De este modo emplean como proclamo la expresión “contiene azúcares naturalmente presentes”, como en el caso del yogur natural que contiene unos 4,5 gramos de lactosa, que es el azúcar simple de la leche. No sería viable anunciarlo como “sin azúcares”, pero sí como “sin azúcares añadidos”.

Por otro lado, los turrones edulcorados incorporan en su receta polialcoholes , hasta en un 40%, como por ejemplo el maltitol , con el fin de conseguir la misma textura y un sabor parecido al tradicional. Químicamente es un hidrato de carbono , pero no se digiere bien y parte llega intacto al intestino grueso donde atrae agua y genera diarrea. Por ello los fabricantes también están obligados a informar de que estos turrones edulcorados tienen un efecto laxante. En su favor aportan menos calorías que el azúcar, unas 2,4 kilocalorías por cada gramo en comparación con las 4 kilocaloría por gramo de los restantes hidratos de carbono.

Tal vez, cualquiera puede pensar que mejor decantarse por aquel que contiene menos azúcar. No obstante, todos tienen tanta que en realidad es lo mismo porque impactan de igual modo en el organismo. Además, se debe ser consciente de que la frase “sin azúcares añadidos” es el mejor reclamo para que el consumidor lo entienda como que es la versión buena del alimento procesado y en principio queda claro que no es exactamente así. La conclusión es que ya que el turrón se come una vez al año, que cada uno elija el que más le guste y lo disfrute, pero con mucha moderación.