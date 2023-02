¿Barriga por estrés? Existe y hay modos de ir perdiéndola sin morir de hambre

Es la epidemia del siglo XXI, según la Organización Mundial de la Salud. De hecho, el 64% de los trabajadores asegura que en algún momento de este año ha sufrido algún episodio de ansiedad . Sabíamos que los altos niveles de cortisol suponen ansiedad, depresión e incluso daños en el corazón y la memoria. Lo que no teníamos tan claro es que, también, te 'sale' más tripa.

No solo con meditar y reconectar perderás tripa, pero desde luego no va a suceder si no lo haces, sobre todo en este tipo de tripas (diferentes a las de grasa visceral, o comúnmente llamadas cerveceras, con michelines ‘fofos’ o con grasa profunda, que suelen ser muy duras). Nosotros, en uppers, te ponemos entrenarte cada día. ¿Qué tal si empiezas hoy a quitarte de encima ese estrés de siete días en tan solo siete minutos? El experto en meditación, Antonio Jorge Larruy te irá guiando. Puedes verlo en el vídeo.