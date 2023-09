¿ Te imaginas vivir en un mundo sin chocolate, vinos o cerveza ? Sabemos que sí, suena como el argumento de una película post-apocalíptica, pero no es tan distante de la realidad. Algunos especialistas explican que uno de los mayores retos que desencadenan los efectos del cambio climático recae en la seguridad alimentaria. Y esto no sólo restringe la producción de ciertos alimentos, sino que también podría promover que muchos de los alimentos y productos favoritos que asumimos como parte de nuestra dieta y vida cotidiana podrían desaparecer o volverse muy, muy caros .

Según el informe Climate Change: 2021: the Physical Science Basis, los expertos del The Intergovernmental Palen on Climate Change (IPCC) han explicado que el cambio climático apunta a un aumento de dos grados más en la temperatura global para el año 2050 (aunque el planeta ya se ha calentado 1,1°C) con lo que tendrá consecuencias en todo el mundo -que ya estamos percibiendo-, entre las que destacan el aumento de olas de calor, una disminución en las reservas de agua dulce y una subida del nivel del mar, por ejemplo.