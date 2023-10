Los suplementos de proteínas son complementos a los que se acude cuando la persona necesita un "extra" del macronutriente, porque con la alimentación no llegan a cubrir el requerimiento diario. Algunos están compuestos por derivados del suero de leche, de la soja o de caseína . Se los mezcla con agua, leche o yogur (la fórmula es una medida de 25 gramos de polvo con 250 ml de líquido) y se le pueden agregar fruta o hielo para preparar un batido o utilizarlo como ingrediente en algún preparado (como en un pastel, en las magdalenas, en la gelatina). A diferencia de las barras proteicas, el polvo es más sencillo de digerir.

Las dietas hiperproteicas deben estar supervisadas por un dietista nutricionista que determine la necesidad de suplementar con batidos proteicos. En el mercado existen un sinfín de suplementos, que en muchas ocasiones no contienen los nutrientes que indican en su etiqueta, sino muchos más, y en muchas ocasiones estos no son nada deseables. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard, publicado en 2020, concluyó:

Una dieta hiperproteica clásica es una dieta desequilibrada, desaconsejada y que no beneficia a largo plazo a la salud, es más, puede perjudicar. Una dieta alta en proteínas de buena calidad, equilibrada y adaptada a las necesidades individuales de la persona, que no excluya alimentos como los vegetales, frutas y grasas de calidad puede ser una estrategia alimentaria que puede producir efectos positivos en la salud. Los batidos de proteínas serán recomendables o no dependiendo de cada persona, en función de sus necesidades, y siempre como complemento a la dieta saludable y adecuada, nunca como sustitutivo.