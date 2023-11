La respuesta no es tan sencilla según sus palabras porque entran en juego distintas variables. En primer lugar, depende de la calidad y del contenido nutricional de esos cereales y , en segundo lugar, de los alimentos que se hayan consumido a lo largo del día . No obstante, cuando a un nutricionista se le consulta si es malo cenar leche con cereales lo habitual es que responda que sí. Lo fácil es pensar que esa afirmación la provoca el que los cereales son hidratos de carbono, pero el tema es más complejo de lo que parece.

Por una parte, se suele creer erróneamente que por la noche no se deben cenar hidratos de carbono porque engordan; la creencia popular es que cualquier tipo de hidratos proporciona energía que no se va a gastar durmiendo y que por tanto se va a transformar en grasa. Esto es un mito pues los expertos aseguran que la clave está en la tipología concreta de hidratos de carbono, es decir, en si son saludables o no para el organismo. Frutas, hortalizas, legumbres, granos integrales, frutos secos o fruta desecada son alimentos sanos y contienen carbohidratos. De este modo, la hora en la que se ingieren es lo de menos.