¿Cuáles son esas condiciones ideales? La primera es que la microbiota esté bien. Si hacemos una dieta variada y saludable, pero no tenemos un microbioma en condiciones, no podremos absorber los nutrientes. No sólo eso, sino que somos más propensos a que nuestro sistema inmune no sea eficiente y padezcamos más enfermedades. El microbioma está formado por 100 billones de bacterias, equivalentes a dos kilos de peso, necesarias para nuestra salud. "Los seres humanos tenemos el mismo número de bacterias que células propias en nuestro organismo, y están presentes en todas las partes del cuerpo, aunque la mayoría se localiza en la piel y aquellas cavidades del organismo que se comunican con el exterior y que son, fundamentalmente, la vagina y el aparato digestivo, sobre todo en el intestino grueso. Es lo que llamamos microbiota autóctona", explica el doctor José Ignacio Lao, médico genetista del Instituto de Benito.