Vivimos en unos tiempos, más aún ahora que el verano está a la vuelta de la esquina, en los que gran parte de la población mira con lupa lo que come y la composición de esos alimentos que mete en la cesta de la compra. Una búsqueda de lo saludable que puede acrecentarse aún más a partir de ahora tras la filtración de un informe de la compañía Nestlé y su posterior confirmación de que más del 60% de sus productos no son saludables. ¿Todo lo que metemos en la bolsa de la compra es tan saludable como creemos? Hay algunos alimentos, según señala Satislent, que no son tan buenos para todos como se puede pensar inicialmente.