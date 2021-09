Combatir el colesterol no es siempre una tarea fácil. Después de los excesos de este verano, de las barbacoas, de los aperitivos y las patatas fritas puede que lo tengas un poco disparado. Aunque estos niveles muy elevados se tratan a través de pastillas, existen algunos alimentos y suplementos que ayudan a controlarlos . Unos de los más recurrentes son los complementos a base de levadura roja , que se han convertido, en casos concretos, en una alternativa natural a las estatinas. Pese a que ahora están de moda, no se trata de un remedio novedoso, ya se utilizaban en la antigua China para mejorar la circulación sanguínea, gracias a una de las sustancias que contiene, la monacolina. Mar Blanco Rogel, farmacéutica y profesora del máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte de la UOC, nos explica las ventajas del arroz de levadura roja y cómo ayuda a controlar nuestro colesterol.

Pese a que las menacolinas (presentes en el arroz de levadura roja) y las estatinas tienen el mismo objetivo terapéutico: la reducción de los niveles elevados de colesterol en sangre , presentan diferencias entre ellas. "Las monacolinas, y, entre ellas, concretamente la monacolina K, son un tipo de lactona, y tienen una forma idéntica a la lovastatina, que es un fármaco perteneciente a la familia de las estatinas. Pero los extractos de arroz de levadura roja no solo aportan monacolina K, sino también otras sustancias que proporcionan una actividad antioxidante , la cual es importante para evitar que el colesterol se oxide”.

Eso sí, es importante tomarlas en cantidades adecuadas y probadas. La posología más habitual, y con un efecto demostrado, en la regulación del colesterol son 10 mg/día, tal y como establece el Reglamento 432/2012 de la Comisión Europea. Sin embargo, este valor legal máximo se podría ver reducido a principios de 2022 a 3 mg/día, con lo que disminuirá su actividad. "No obstante, aunque un producto tenga dosis bajas de monacolinas, no implica que no sea efectivo. Es posible que los otros ingredientes de la fórmula actúen en sinergia para reducir los valores de colesterol como, por ejemplo, los policosanoles de la caña de azúcar, la berberina, las fibras...", aclara la experta.