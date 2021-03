Patatas fritas, croquetas, empanados… Si algo tienen en común es que son platos que, para conseguir ponerlos en la mesa necesitan ser fritos, un placer culpable que bien es sabido que no es el mejor aliado ni para nuestra salud ni para nuestro cinturón, por eso hay que limitar su consumo, no es de extrañar que prácticamente ningún nutricionista aconseje en sus planes alimentos fritos. Pero, ¿y si hubiese un tipo de frito que fuese más saludable de lo que pensamos? Ojo, porque puede que el aceite de orujo de oliva sea nuestro mejor aliado, aunque no todos los profesionales de la nutrición están de acuerdo.