Dwayne Johnson 'La Roca' es uno de los actores más cotizados de Hollywood, uno de los que más triunfa en redes sociales y, sin duda, uno de los que mejor forma física tiene. Esto no es nuevo, antes de dedicarse a la actuación ya poseía un físico imponente porque era luchador profesional, llegándole la fama a finales de los 90 y consagrándose como estrella en los 2000 con sus apariciones en la gran pantalla, tanto que se ha convertido en uno de los actores mejor pagados de la élite hollywoodiense. Aunque la lucha profesional ya no forma parte de su vida, el actor ha mantenido su cuerpo y volumen gracias al entrenamiento que sigue y a una estricta dieta que no todo el mundo puede llevar.