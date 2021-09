No es nada nuevo que los comercios colocan sus productos de una forma específica para influir en las compras de los consumidores. Esto ocurre en cualquier tipo de establecimiento, también en los supermercados, donde su distribución y diseño puede influir directamente en nuestra alimentación y, por tanto, también en nuestra salud. Un estudio piloto publicado en la revista PLoS Medicine y realizado por un equipo de la Universidad de Southampton en Reino Unido pretende conocer cómo la forma en la que se colocan los productos afecta a la compra que hacemos, comparando en una misma cadena de supermercados la adquisición de productos tras un cambio de diseño en ellos.

La distribución y el diseño se cambió en la mitad de los supermercados analizados para saber qué papel jugaba en la compra final de los consumidores. Otros estudios previos ya habían apuntado como las estrategias de marketing influyen en la compra y en nuestra psicología para decidir qué sí y qué no metemos en la cesta, por ejemplo eso de colocar productos que son de primera necesidad al fondo para obligarnos a recorrer el supermercado y pasearnos por pasillos que, de no ser por ello, no iríamos por ellos.