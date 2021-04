Las OMS recomienda consumir, al menos, cinco raciones de frutas y verduras diarias para mantener una dieta saludable. Es decir, 400 gramos por día y por persona de estos grupos de alimentos. Las verduras son fuente de fibra. Agua, vitaminas, minerales y fitoquímicos que ayudan al correcto funcionamiento del organismo. Lo que no estaba claro hasta el momento era qué cantidad de fruta y cuánta de verdura era mejor, no se sabían las proporciones adecuadas para conseguir alargar la vida. Este misterio lo acaban de resolver un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital Brigham and Women's en Boston (Estados Unidos), en un estudio publicado en la revista 'Circulation'.