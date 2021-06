La ensalada césar es una de las más famosas a día de hoy. En nuestro país podríamos decir que la segunda, después de la mixta. Con una apariencia sana y un sabor potente, es normal que nos la ofrezcan como una alternativa saludable en los locales. Seguro que alguna vez, en un restaurante de comida rápida, la has elegido en lugar de la hamburguesa. Seguro también que lo has hecho por eso de cuidar la línea. ¿Y si llegase un nutricionista ahora que te dijese que no, que una césar es peor que esa hamburguesa con queso a la que has renunciado? Sentimos decirte que así es. Luis Alberto Zamora y Alberto Herrera, autores del libro 'Comer bien es fácil si sabes cómo' nos explican cuáles son los pecados de esta ensalada y te damos los trucos que necesitas para convertirla en un plato completo y saludable.