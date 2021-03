Todos lo hemos hecho alguna vez. Después de excedernos con una comida, nos hemos saltado otras por eso de compensar o, quizá, hemos eliminado directamente las cenas para bajar esos kilitos de más que tan desagradables nos resultan al volver de las vacaciones. Al igual que cenar solo un yogur o un sándwich no nos ayuda a bajar tripa, no hacerlo tampoco lo hará, al menos si lo haces a tu libre albedrío (como siempre recomendamos, la pérdida de peso siempre debe realizarse bajo supervisión médica). Ahora que le hemos puesto nombre al hecho de eliminar algunas comidas de nuestra dieta, ayuno intermitente, algunas investigaciones alertan de que la grasa no se pierde por igual en todas las zonas y, por lo tanto, eliminar determinadas ingestas no es eficaz en todos los casos.