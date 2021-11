Estar a dieta es ya un estado físico y mental. Parece que, quitando las fechas relevantes del año como puede ser Navidad o los viajes de verano, comer restrictivamente es lo que hay. No hay más opción si queremos mantenernos relativamente bien . El peso nos obsesiona desde que nacemos y, a medida que cumplimos años, se vuelve más y más complicado que la báscula vaya reduciendo – y no aumentando – cifras. Sin embargo, si hablamos con especialistas repiten una y otra vez que estamos equivocados, que nos falla el concepto, que está anticuado. Gabriela Uriarte , nutricionista y autora del libro 'Hacer dieta engorda', nos ayuda a desmontar los mitos de la pérdida de peso y nos da las claves para planificar un menú semanal que destierre para siempre la palabra ‘dieta’.

De ahí que Uriarte nos pida que desterremos el concepto 'pasarse' y 'compensar'. “Son conceptos erróneos porque implica que hay límites que no se deben sobrepasar y la alimentación perfecta, milimétrica y rígida no es saludable. Es importante que haya flexibilidad porque no solo comemos por razones fisiológicas, también comemos por placer. Hay que tener en cuenta el 'quiero' y no solo el 'debo' Por lo que mi consejo es que disfrutes de lo que has decidido comer, y después sigas con el patrón habitual. De igual manera que por comer un día verduras no va a influir en una mala alimentación tampoco lo hace viceversa”, explica.