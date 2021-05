La fruta, mejor antes de comer. ¿Cuántas veces has oído esa afirmación carente de sentido? No se dice porque engorde menos, ni quiera es una recomendación que a día de hoy se siga haciendo, pero bien es cierto que hace año los dietistas sí que marcaban esta pauta. No es por lo que crees. La fruta no tiene ningún tipo de reloj interno el cual detecta qué hora es y actúa de una forma u otra en nuestro estómago. Recurrimos a Luis Alberto Zamora y Alberto Herrera, autores del libro 'Comer es fácil si sabes cómo' para que nos ayuden a desmontar el mito de la fruta y los horarios, uno de los más extendidos en el mundo de la nutrición.