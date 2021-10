Por lo general, podríamos decir que las calorías que se consumen en un menú del día superan con creces las necesidades nutricionales de una persona que trabaja sentado en una oficina. Debemos entender que cuando nacieron, el estilo de vida era mucho menos sedentario que el actual y eso se traducía en preparaciones muy calóricas y raciones bastante grandes. Esto no significa que optar todos los días por esta opción sea necesariamente perjudicial para nuestra salud, pero debemos tener mucho ojo con lo que pedimos y no dejarnos llevar simplemente por lo que nos apetece.

" La clave con respecto a los menús de día es saber elegir bien. Es decir, si tu comes un menú de dos platos, pero eres capaz de escoger de primero una ensalada o unas verduras y de segundo una ración de carne magra, como puede ser pollo o pavo, un pescado o un plato de legumbres, no pasaría nada, sería totalmente correcto. Pero la realidad es que en la mayoría de los menús del día las verduras, legumbres y ensaladas o brillan por su ausencia o aparecen acompañadas por salsas que es muy importante que las evitemos, así como los rebozados, fritos, guisos… siempre optar por opciones a la plancha que tiene mucha menos grasa y evitarán la ganancia de peso" , explica la experta.

Un menú del día medio aporta entre 500 y 700 kcal y debido a los trabajos poco activos que se tienen hoy día, la mayor parte de la población no tiene unas necesidades energéticas tan elevadas. "El problema viene cuando escojo un plato de pasta de primero con una nata o con una salsa y de segundo una carne con patatas. Esto es una bomba hipercalórica. No nos olvidemos de que deberíamos consumir al día dos raciones de verduras, es decir, que deberían ser la base de nuestro menú tanto en comida como en cena . También hay que tener mucho cuidado con los purés, que tendemos a pensar que son muy saludables, pero si llevan nata o mantequilla aportan calorías ocultas que nos hacen confundirnos".

Además, debemos tener en cuenta que las necesidades nutricionales no son las mismas para todos y por lo tanto las cantidades tampoco deben serlo. Sin embargo, los restaurantes en los que se ofrecen este tipo de opciones no se contemplan diferentes raciones por comensal, así que la nutricionista nos recuerda que no es necesario comerse todo lo presente en el plato ni llegar a una sensación de saciedad plena.