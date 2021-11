Las calorías son importantes, pero no lo son todo. Durante años hemos estado obsesionados con contarlas, sin tener en cuenta la calidad de los alimentos que las contenían: si eran ultraprocesados, si no lo eran, si venían de grasas buenas o malas… ahora que ya sabemos que no todas son iguales y algunas son más beneficiosas para el organismo que otras, entra en juego otra variable y es cómo esas calorías van a afectar a cada uno. Como lo oyes, dos personas que coman exactamente lo mismo pueden extraer diferente cantidad de calorías en función de si su microbiota intestinal es rica en especies de microbios o no. La nutricionista e influencer Blanca García-Orea, autora del libro 'Las recetas de Blanca: todo se cocina en el intestino', nos lo explica.