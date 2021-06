Es una de las frutas más nutritivas que existen , pero su mala fama le ha hecho caer, muchas veces, en el olvido. No sabemos si es por su textura o por su dulzor, pero el plátano desde hace años ha sido devaluado . Se suele pensar que tiene muchas más calorías que el resto de las frutas, pero hagamos la comparativa: una manzana tiene 73 kilocalorías por pieza, una naranja 75 y el plátano solo 10 más, 85. Es decir, que su aporte energético no es mucho mayor, podríamos decir que la diferencia es irrelevante. Hablamos con el nutricionista Luis Alberto Zamora, autor del libro ‘Comer bien es fácil si sabes cómo’, para desmontar los mitos de esta fruta tan canaria.

El lío de las horas

Las bondades del plátano

"Es una absurdez y me hace mucha gracia que le tengamos tanto miedo al plátano o a las uvas”. La cultura popular dice ambas tienen mucho azúcar, pero la Organización Mundial de la salud ha recalcado en una y otra ocasión que con las frutas y verduras frescas no debe haber temor. "En la consulta a veces me preguntan, asustados, si se pueden tomar un plátano por las mañanas, pero si hablamos de las veces a la semana que toman una pieza de bollería en el trabajo me suelen contestar 'un día es un día'. Precisamente eso es lo que nos debería dar miedo y no el plátano".