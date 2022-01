Pese a que en Uppers defendemos la cultura del disfrutoneo, y en ella se enmarcan los aperitivos y las tardes con amigos, es cierto que el alcohol es una de esas cosas que conviene consumir con moderación. Más aún si quieres bajar los kilos extra que te has puesto encima durante las fiestas. La alimentación y el deporte son el tándem perfecto según los nutricionistas, pero también hay que tener mucho ojo no solo con la comida sino con la bebida. Uno de los problemas que tienen las sustancias con graduación alcohólica es que están llenas de lo que conocemos como calorías vacías, es decir, de energía que no contiene ni nutrientes ni minerales. Pero, además, tiene un efecto en el cuerpo que quizá no conocías. Te lo contamos.