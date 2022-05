Adelgazar no es tarea fácil y menos cuando intentamos hacerlo a contrarreloj, dos meses antes del verano. No es lo mismo tener un par de kilos de más que un problema de salud como es la obesidad. En este último caso, no bastará con quitarte los alimentos más calóricos y hacer un poco de ejercicio, tendrá que ser un profesional de la salud el que te guíe en la pérdida de peso. Además de los factores hormonales y metabólicos que ya conocíamos, un grupo de científicos de la Escuela de Medicina Wake Forest, en Estados Unidos, ha encontrado dos características específicas del cerebro que determinan si una persona tiene o no facilidad para perder peso. Te lo contamos.