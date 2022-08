Cada persona es un mundo. Esta frase, que a menudo utilizamos para describir nuestra discrepancia ante una situación compleja, no es exactamente así desde el punto de vista de la psicología. Aunque las circunstancias personales, la experiencia y el estilo de vida son intransferibles, no hay tantas personalidades como personas. Aunque a nuestro ego le duela, cada uno de nosotros encajamos en un tipo de personalidad. No somos tan distintos como creemos y 'cabemos' en una serie de clasificaciones predeterminadas. Pero antes de ver cuáles, veamos qué se entiende por 'personalidad'.