¿Qué se siente al morir? "Los que han tenido experiencias cercanas a la muerte hubieran preferido no volver"

El escritor y experto en trastornos del ánimo Alex Raco aborda en su libro '¿Qué sentimos al morir?' las historias de varias personas que han vivido Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM)

"La mayoría de las personas en sus últimos momentos experimentan una sensación de tranquilidad y paz y no quieren que sus seres queridos en la Tierra estén tristes"

"Tengo menos miedo a la muerte y esto me ayuda a vivir la vida de una forma más relajada y feliz"

"Yo volví de la muerte tantas veces a padecer la vida". Así comienza un cuento de Jorge Luis Borges sobre la vida de Lázaro, el hermano de Marta y María, resucitado para siempre y descontento con el regreso a su existencia de siempre. El mismo eco resuena en '¿Qué se siente al morir' (Sirio), libro de Alex Raco, especialista en trastornos del estado de ánimo y ansiedad, formado en Psicopatología Clínica, Hipnosis Ericksoniana y con una amplia experiencia en psicoanalítica junguiana. Raco se ha formado profesionalmente con el doctor Brian Weiss en terapia de regresiones y es un autor conocido: más de 10.000 copias de sus libros en español y más de 40.000 copias en todo el mundo. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, convirtiéndose en bestseller en Italia, España y Portugal.

En su nuevo libro nos trae testimonios reales de personas que han muerto clínicamente... y han regresado. Combinando su propia experiencia con los últimos hallazgos científicos, Raco nos muestra la profundidad de estas experiencias, que no son ni regresiones, ni sueños lúcidos ni viajes astrales. Todas estas experiencias cercanas a la muerte tienen un punto en común: la muerte no es el final, sino solo un cambio de estado. Y la conciencia sigue existiendo incluso después de ella.

¿Qué has querido contar con tu libro?

He querido dar voz a algunas de las muchas personas que he tenido la suerte de entrevistar para que contaran su experiencias cercanas a la muerte (ECM), personas que han sido reanimadas y que han visto o percibido algo mientras estaban clínicamente muertas. Aunque hay centenares de miles de personas en el mundo que han tenido este tipo de experiencias, no suelen contarlas por miedo al rechazo o vergüenza.

Eres experto en regresiones. En tu experiencia, ¿son reales o recuerdos inducidos, creados por nuestra mente?

Se trata de recuerdos y la prueba está en el hecho que muchas veces estas personas relatan detalles e historias sobre vivencias, sitios o fechas que no conocían. No podemos fantasear sobre algo que no conocemos. Además, hay estudios de neuroimagen que muestran que las áreas cerebrales activas durante una regresión son las mismas de la memoria episódica (la memoria de los recuerdos) y que son áreas muy distintas de las de la imaginación.

Después de tu investigación para hacer el libro y de los casos que has visto, ¿ha cambiado tu percepción sobre el fin de la vida?

Mi percepción sobre el fin de vida ha cambiado mucho. Tengo menos miedo a la muerte y esto me ayuda a vivir la vida de una forma más relajada y feliz. Saber que lo que nos espera es algo bonito nos hace relativizar las cosas y saber las que son más importantes. Me dedico a escribir para contar lo que he podido testimoniar sobre la muerte precisamente por eso, para compartir con mis lectores el hecho de que la muerte no es el final.

En el libro llama la atención que los que van a morir están a veces más tranquilos que sus allegados. ¿Por qué crees que ocurre eso?

Están más tranquilos porque se vuelve a acercar al sitio de donde venimos todos, a “su casa” como muchos de ellos la definen. Y muchas veces están acompañados por seres queridos o seres de luz que han venido a ayudarles durante el transito.

¿Cómo acompañar a morir a un ser querido, por ejemplo, la pareja?

Lo más importante es intentar compartir su sensación de tranquilidad y paz. Hacer que el evento sea el más agradable posible. La mayoría de las personas en sus últimos momentos experimentan una sensación de tranquilidad y paz y no quieren que sus seres queridos en la Tierra estén tristes. Comunicar con nuestras emociones, gestos y expresiones que se trata de un “¡Hasta luego!”.

¿Importan aquí los años? ¿Es lo mismo saber que la muerte le llega a una persona joven o a una mayor?

No. Las sensaciones experimentadas durante una ECM son las mismas que se trate de un niño de seis años o de un anciano de 80. Y hay estudios científicos que lo demuestran.

¿Cómo explicar a unos hijos que van a dejar de tener un padre o una madre?

El luto es algo terrible para todos nosotros y el proceso requiere un tiempo. Lo mejor es intentar comprender que ellos se quedan cerca de nosotros aunque en una forma diferente y no física. Seguir hablando con ellos como si estuvieran vivos. Porqué lo están.

Por último, la gran pregunta: ¿qué sentimos al morir?