Aterrizados de las vacaciones, hacemos balance: ¿cómo de bien lo hemos pasado? ¿Cuánto hemos disfrutado? Y la gran pregunta: ¿hemos sido realmente felices en esos días en los que el único objetivo es estar bien? Puede que las respuestas no sean satisfactorias. Y no sería raro. Los últimos estudios sobre felicidad muestran que la búsqueda permanente de disfrute y bienestar no siempre da resultados.