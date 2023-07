Alcanzar la felicidad sigue siendo el gran objetivo de todos. La diferencia respecto a otros momentos es que ya sabemos que puede aprenderse, como se aprende a vivir y fluir con el paso de las estaciones. El verano es el momento perfecto para parar, reflexionar y esbozar esos nuevos propósitos que llegarán con el nuevo año o cada septiembre. Porque, en realidad, esas 'new year resolutions' o propósitos de año nuevo que marcamos en cada curso no arrancan en enero, sino con cada temporada escolar. Y así, con mente de niño o de principiante , compartimos los hábitos que los expertos en Inteligencia Emocional valoran como más efectivos para lograr, si no la felicidad, al menos el bienestar que nos hace estar serenos, emocionalmente fuertes y confiados.

Las personas felices siempre son receptivas ante nuevos estímulos sociales e intelectuales. Les gusta asumir pequeños o grandes retos. Esto significa que no se acomodan: salen, viajan y se exponen a nuevas situaciones, no siempre cómodas. Hacen eso que en Finlandia se llama Lagom: se activan con optimismo, aunque las circunstancias no siempre sean propicias. Para ello, hay que practicar el autoconocimiento: ¿qué tiene más sentido enmi vida? ¿Cómo me siento más motivado? ¿Qué hábitos positivos puedo incorporar para estar bien?