Los amigos siempre son una de las cosas más importantes en la vida de las personas y cada ser querido ayuda a cumplir una necesidad distinta. Esto no quiere decir que una amistad sea más importante que la otra, pues todas son necesarias para sentirnos bien. Por otro lado, la felicidad es una de las emociones que más ha llamado la atención de los especialistas de diversas áreas a lo largo del tiempo.

La Universidad de Harvard realizó, durante 85 años, una investigación sobre la felicidad y los amigos , de la cual salió el artículo llamado “Tus mejores amigos no pueden hacer nada por ti”. En ella se detalla que las relaciones positivas juegan un papel fundamental en el bienestar emocional. Y dentro de estas, se encuentra el acto de entablar y mantener amistades.

“Bajo los estándares de Aristóteles, las amistades perfectas son aquellas que se dan entre personas que tienen un amor mutuo por algo que no solo las une, sino que eleva su comportamiento a la virtud . Una relación es ‘perfecta’ no cuando se basa en la utilidad o el placer, sino cuando se centra en mejorar la circunstancia de la otra persona”.

Brooks explica que este tipo de amistad no se basa ni en el placer ni en la utilidad, sino en el crecimiento mutuo entre dos amigos que buscan mejorar las circunstancias del otro sin nada a cambio.

Según el profesor, todas las personas encajan en los tres roles , pues un solo individuo puede ser útil para un socio de su compañía, generar placer a un compañero y ser la amistad perfecta para otra persona. Por eso, es importante comprender que no existe un solo tipo de amistades, que este tipo de relaciones es diverso y que lo más importante es disfrutar al máximo cada rol para ser feliz a lo largo de la vida, profundizando en este tipo de relaciones mencionadas.

Las amistades por utilidad no siempre son las más satisfactorias para los individuos, mientras que las por placer no profundizan más allá. Sin embargo, ambas son importantes para la felicidad, debido a que permiten avanzar en proyectos de vida, aunque no suelen aportar alegría y consuelos duraderos por sí solas. De la misma manera, dijo refiriéndose a esos dos tipos de vínculos que “no podemos arriesgar estas conexiones mediante la confrontación, las conversaciones difíciles o la intimidad”.