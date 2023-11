Conflicto: una cuestión de difícil solución entre dos o más personas donde ambas tienen o creen tener la razón. Así se define desde el punto de vista de la psicología lo que es un conflicto. Por si había alguna duda, el conflicto atraviesa la política española de una a otra parte. Pedro Sánchez está a punto de lograr en el Congreso la mayoría que le permitirá articular un nuevo gobierno. De una u otra manera, tendrá que vérselas con personas y formaciones con los que ha mantenido un nivel de tensión muy alto. Esta situación, sin embargo, no nos es ajena. Los conflictos surgen y nos acompañan a lo largo de toda la vida. No hay que entenderlos siempre como algo negativo ; pueden, incluso, ser positivos si solucionan un contencioso largo e incómodo. Sortear el conflicto y llevarlo a buen puerto tiene su propia dinámica, tal y como explica en Uppers el psicólogo Guillermo Fouce , profesor de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras.

"Lo primero es distinguir entre el contenido objetivo del conflicto y el contenido subjetivo , las intenciones de ese conflicto", señala este psicólogo. Ponerle la etiqueta correcta al problema nos permite acotarlo y empezar a armas soluciones. "Tenemos que pensar si nos referimos a un conflicto realmente resoluble porque encontramos elementos de reconocimiento o si toma vida propia y ya no se produce por el contenido explícito, sino por las cosas que han pasado: nos hemos faltado al respeto y hemos traspasado determinadas líneas rojas", asegura Fouce.

Controlar el nivel de agresividad es importante porque va a condicionar la posibilidad de un acuerdo. "Muchas veces ya no sabemos ni por qué hemos discutido. Las razones objetivas pasan a un segundo plano ", explica Guillermo Fouce para quien en este punto se centra la clave del problema.

Si el resultado de la valoración es que hay que superar la brecha, se habrá dado el primer paso, algo que normalmente sucede con el paso del tiempo. "Lo primero que tiene que haber es voluntad para solucionar ese conflicto . En una fase aguda no suele haber interés por las partes por resolver", asegura el experto.

Una vez decidido que el conflicto debe superar, queda algo no menos complejo: la asunción de responsabilidades . "Tiene haber una racionalización del problema y una cesión de ambas partes de que algo han hecho mal y de que no se pueden repetir los mismos errores", señala el psicólogo

En ese entorno, ¿existen las líneas rojas? "En realidad, en la resolución de conflictos no hay ninguna línea roja. Cuando se ha hecho resolución de conflictos con víctimas de ETA han dialogado etarras que pedían disculpas y después se establecía un principio de reconciliación. Cuando no se ha pasado página o se dan más niveles de tensión es más difícil que pueda reconducirse", asegura el experto, que concluye con la siguiente reflexión: "Las reglas que rigen los conflictos interpersonales son las mismas que aplican a los conflictos políticos o sociales, con la salvedad de que en estos últimos pesa mucho el poder y los intereses, a veces ocultos y muy difíciles de renunciar, y se suelen gestionar en torno a máximos y mínimos. Lo malo es que muchas veces no se sale de la venganza, del ánimo de hacérselo pasar mal al otro. Si eso se acelera, se pasan líneas rojas porque el nivel de agresividad y de tensión crece mucho".