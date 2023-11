Si lo que buscamos es la paz mental, las expectativas no son buenas aliadas. El neurocientífico Alan Wallace explica en su libro 'El entrenamiento de la mente en siete puntos' que debemos ser selectivos con lo que esperamos. "Podemos empezar desprendiéndonos de expectativas muy mundanas que no vale la pena alimentar para nada: por ejemplo, la expectativa de que lo que hacemos conduzca a que nos tengan más aprecio, sean generosos con nosotros o nos veneren. Hay otras expectativas que no deben alimentarse: la expectativa de ser inmunes al daño, la expectativa egocéntrica de lograr ser los mejores en algo. Lo más importante: no debemos alimentar la expectativa de obtener grandes beneficios de aquello que hacemos".