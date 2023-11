Vista así, la buena suerte es esquiva y caprichosa. Sin embargo, la neurociencia ha logrado explicar los mecanismos cerebrales que parecen atraer eso que llamamos buena suerte, que es, en realidad, conseguir un logro beneficioso y, en principio, raro y dificil. Tan complejo que no basta con la simple voluntad y unas cuantas horas de dedicación. ¿O sí? Aquí es donde entran las técnicas que se pueden utilizar para atraer esa buena suerte. Y no tienen que ver con talismanes o tréboles de cuatro hojas.

Con un nivel adecuado de preparación, cuando se presenta la oportunidad, algo que sí es completamente azaroso , somos capaces de aprovecharla. Antes de eso, hemos sabido ver la oportunidad y hemos sido conscientes de lo oportuno -vale esta redundancia- de acometerla. Sin la preparación previa, es muy probable que no hubiéramos sabido ver el alcance de las ocasiones que el destino nos brinda.

La psiquiatra Marián Rojas Estapé, autora del libro 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas', es fan del sistema activador reticular ascendente o SARA. Para la experta es clave porque nos permite reconocer eso que queremos e ir a por ello. "Al 90% de la gente no le pasan cosas buenas porque no saben lo que quieren que les pase, entonces su cerebro no las ve", explica en uno de sus posts de Instagram.