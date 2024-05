De esta base parte '¿Qué me he perdido?' (Planeta), el segundo libro de la pedagoga y psicoterapeuta Lola Álvarez Romano. La experta es la anfitriona del nuevo formato de Uppers '¿Qué me he perdido, hijo?' en el que, a lo largo de cinco entregas, abordará las cuestiones más complejas de la personalidad adolescente.